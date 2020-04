Bauen in Düsseldorf : Neubau mit großem Rewe in bester Lage

Der erweiterte Rewe-Markt am Wehrhahn wird in einen Neubau integriert, für den vor allem kleine Appartements vorgesehen sind. Foto: Aengevelt

Der Markt am Wehrhahn 43 hat geschlossen. Er soll vergrößert werden, darüber entstehen Wohnungen.

Der Rewe-Markt am Wehrhahn 43 hat seit Anfang März geschlossen. Auf lange Sicht verzichten müssen Kunden auf den Supermarkt an diesem Standort aber nicht. Er soll vielmehr vergrößert neu eröffnet werden.

Bisher blickte man oberhalb des Supermarktes auf gähnende Leere. Die Baulücke an diesem lukrativen Standort wird nun aber geschlossen. Der belgische Projektentwickler Atenor hat das insgesamt rund 1300 Quadratmeter große Grundstück (bis zur Börnestraße) bereits vor anderthalb Jahren für einen zweistelligen Millionenbetrag erworben und will über dem Rewe in zwei Neubauten auf 1600 Quadratmetern Wohnungen errichten. Oben sind großzügige Maisonette-Wohnungen vorgesehen, während die Vielzahl an Balkonen zum Wehrhahn hin schon in der Animation auf kleinere Appartements schließen lassen.