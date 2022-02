Düsseldorf : Mitteldeutsche Immobilien kauft Geschäftshaus an der Kö

Düsseldorf Die Top-City-Lage, die flexiblen Raumstrukturen, die guten ÖPNV- und Verkehrsanbindungen bieten dem neuen Besitzer beste Vermietungsmöglichkeiten. Vermittelt wurde das Geschäft Aengevelt.

Das Geschäftshaus an der Graf-Adolf-Straße 12/Ecke Königsallee hat einen neuen Besitzer: Die Mitteldeutsche Immobilien (MDI) mit Sitz in Leipzig hat das vollvermietete Gebäude in bekannter Lage mit rund 1740 Quadratmeter erworben.

Vermittelt wurde das Geschäft vom Düsseldorfer Unternehmen Aengevelt. „Das Büro- und Geschäftshaus an der Graf-Adolf-Straße befindet sich in Top-City-Lage in unmittelbarer Umgebung der Königsallee und bietet mit seinen flexiblen Raumstrukturen, den exzellenten ÖPNV- und Verkehrsanbindungen beste nachhaltige Vermietungsmöglichkeiten“ sagt Jan Schmitz, stellvertretender Leiter des Investment-Teams von Aengevelt, das seinen Sitz am Kennedydamm in Düsseldorf hat. Er lobt außerdem die „hervorragende Sichtlage“ und die breite Schaufensterfront, die ideale Werbe- und Präsentationsmöglichkeiten biete. Die MDI habe die Vorteile des Gebäudes erkannt und sich die Immobilie entschlossen gesichert, fügt er hinzu. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.