Kultur in Düsseldorf : Kunst auf der LED-Wand am Kö-Bogen

Düsseldorf Die Stadttochter Düsseldorf Marketing plant, den 112 Meter langen Screen zu einem Pop-up-Museum zu machen. Dort sollen Videokunstproduktionen gezeigt werden – jeden Abend immer zur gleichen Zeit.

112 Meter lang und fünf Meter hoch ist die LED-Wand, die über den Geschäften im Kö-Bogen II entlang der Schadowstraße installiert werden soll. Abschnitte des Screens wurden bereits getestet, die meiste Zeit soll die Wand für Werbung genutzt werden. Kostenpflichtiger Inhalt Wann genau sie offiziell in Betrieb geht, ist offen , die Verhandlungen zwischen dem Projektentwickler, der Centrum-Gruppe, und der Stadt seien noch nicht abgeschlossen. Derzeit würde über Zeitkontingente für die Stadt gesprochen, die den Screen ebenfalls bespielen will, sagt Thorben Meier von Düsseldorf Marketing.

„Wir sind noch in einem sehr frühen Stadium unserer Planungen“, sagt Meier, der erörtert, wie die Idee ankommt: „Bisher haben wir sehr viel Zuspruch bekommen.“ Er weiß, dass es gar nicht so einfach wird, das Format zu bespielen: „Die Wand hängt sehr hoch, sie ist hinter einer Glasscheibe und kann nie in Gänze betrachtet werden.“ Zwar seien diese Limitationen eine Herausforderung, in Gesprächen hat Meier aber herausgefunden, dass die Fläche relevant ist bei Künstlern.