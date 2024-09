Am Kö-Bogen in Düsseldorf Der Hofgarten wird erst nächstes Jahr fertig

Ein gutes Stück weiter in Richtung Norden waren ebenfalls Arbeiten avisiert, so hieß es jedenfalls im Frühjahr. Jetzt aber teilt die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion mit, dass es erst 2025 etwas gibt mit dem Abschluss der Arbeiten für den Kö-Bogen II. Der Übergang in den Hofgarten am Ende der Terrassenanlage vor den Libeskind-Bauten bleibt also erst einmal die gewohnte Flickschusterei.