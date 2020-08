Klima in Düsseldorf : Politik diskutiert über Klima

Stadtmitte „Fridays for future“-Aktivisten hatten sechs OB-Kandidaten ins Schauspielhaus eingeladen. Sie waren sich relativ einig beim Thema: Es sei allerhöchste Zeit, etwas zu tun, um den weltweiten Klimawandel einzudämmen. Doch wie das funktionieren soll, da scheiden sich die Geister.

Es war keine Komödie, sondern vielmehr eine Tragödie, die mittlerweile dramatische Formen annimmt. Auf der großen Bühne des Schauspielhauses wurde zum Auftakt in die neue Spielzeit kein Theaterstück aufgeführt, sondern Realpolitik über eines der wichtigsten, wenn nicht gar das wichtigste Zukunftsthema, präsentiert. Auf Einladung der „Fridays for future“-Bewegung (FFF) standen mit Thomas Geisel (SPD), Stephan Keller (CDU), Stefan Engstfeld (Grüne), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Udo Bonn (Linke) und Celine Coldewe (Klimaliste) sechs der insgesamt 15 OB-Kandidaten zum Klimawandel bei einer Podiumsdiskussion Rede und Antwort.

In Wahlkampfzeiten versuchen die Parteien und Kandidaten die Unterschiede in ihren Programmen und Positionen herauszuarbeiten. In Sachen Klimapolitik gelang das aber nur ansatzsweise. Absolute Einigkeit herrschte darüber, dass es allerhöchste Zeit ist, etwas zu tun, um den weltweiten Klimawandel einzudämmen. „Fridays for future geht seit eineinhalb Jahren auf die Straße und fordert die Einhaltung des völkerrechtlich verbindlichen Pariser Klimaabkommens“, sagte FFF-Aktivist und Diskussionsmoderator Leonard Ganz. „Jetzt werden die entscheidenden Weichen zur Klimaneutralität gestellt.“