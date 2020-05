Gastronomie : Dieses Eis schmeckt nach Minze, Mandarine oder Maracuja

Düsseldorf Im Gelato 49 an der Berger Straße in der Altstadt gibt es italienische Köstlichkeiten mit natürlichen Zutaten und teilweise ungewöhnlichen Aromen. Die Rezepte stammen aus dem italienischen Bologna.

Eine besondere Tour machte Ergün Katak vor einiger Zeit. Der Geschäftsmann und Eiscreme-Liebhaber fuhr kreuz und quer durch Italien, um 40 der besten Eisdielen mit eigener Produktion zu besuchen und zu testen. Entdeckt hat der 40-Jährige unter anderem Maurizio Bernardini und Jacopo Balerna, die in Bologna ihre Eisdiele Gelato 49 betreiben. Ergün Katak war von deren kalten Kreationen begeistert. „Es war sofort mein Traum, diese Eiscreme auch in Deutschland anzubieten“, sagt der Gastronom, der in Bielefeld schon drei Eisdielen führt. Gelato 49 sollte seine erste Depandence im Rheinland werden – und zwar in Düsseldorf. An der Berger Straße hat er kürzlich die Gelato 49 eröffnet und bietet zurzeit 28 Sorten nach den Rezepten der zwei Italiener aus Bologna an.