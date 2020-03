Freizeit : Kultur für Kurzentschlossene

Der Kabarettist und Comedien Tobias Mann tritt am Freitag im Kom(m)ödchen auf. Foto: Thomas Klose

Düsseldorf Skurriler Tanz, ein Komödien-Zweiakter und eine Hommage an Udo-Jürgens: hier einige Tipps für Kulturveranstaltungen in dieser Woche.

Von Claus Clemens und Holger Lodahl

Wer an diesem Wochenende ausgehen will, wird es wohl wieder unter der drohenden Corona-Wolke tun. Für alle größeren Veranstaltungen ist deshalb dringend angesagt: vor dem Kartenkauf beim Veranstalter nachfragen.

Savoy-Theater Am Donnerstag wird die „Udo-Jürgens-Story“ zu erleben sein. Zu Lebenszeiten begeisterte der Österreicher auf seinen Tourneen ein Millionenpublikum. „Merci, Chérie“ kennen Musik-Liebhaber fast auf der ganzen Welt. Fünf Jahre nach seinem Tod bietet sich jetzt die Gelegenheit, dem Idol noch einmal ganz nahe zu kommen. Es ist ein Lieder- und Konzertabend, wie er dem großen Entertainer wohl gefallen hätte. Alle großen Hits werden bei dieser musikalischen Zeitreise zu hören sein. Jürgens-Tochter Jenny schwärmte nach der Premiere: „Ein Muss für alle Udo-Fans“. Beginn ist 20 Uhr.

Info Die Adressen der Veranstaltungsorte Savoy-Theater Graf-Adolf-Straße 47, Info unter

www.savoytheater.de Kom(m)ödchen Kay-und-Lore-Lorentz-Platz, Info unter

www.kommoedchen.de Kulturzentrum Zakk Fichtenstraße 40, Info unter

www.zakk.de Tanzhaus NRW Erkrather Straße 30, Info unter

www.tanzhaus-nrw.de Komödie Steinstraße 23,

www.komoedie-steinstrasse.de Jazz-Schmiede Himmelgeister Straße 107h Robert-Schumann-Saal Ehrenhof 4-5

Kom(m)ödchen Am Freitag um 20 Uhr ist der Satiriker und Stand-up-Comedian Tobias Mann zu Gast im Kom(m)ödchen am Kay-und-Lore-Lorentz-Platz. Sein neues Programm, mit dem er auch beim 3-Sat-Festival gefeiert wurde, heißt schlicht und einfach „Chaos“. Das ist vorgeblich das Herzensthema des temperamentvollen Profis. Bei seiner Expedition in die Irrnis streift er große Politik ebenso wie den Alltag. Eine seiner Chaos-Erkenntnisse lautet: Wären der Planet Erde und der Mensch auf Facebook befreundet, ihr Beziehungsstatus stünde auf „Es ist kompliziert“. Wer hieran zu verzweifeln droht, dem hilft auf jeden Fall der Kabarett-Humor. Frei nach dem Motto: Umarme das Chaos, sonst umarmt es dich.



Zakk Wer es literarischer mag, ist am Freitag um 19.30 Uhr im Kulturzentrum Zakk an der Fichtenstraße gut aufgehoben. Die Autoren Wolfgang Schorlau und Claudio Caiolo stellen ihre Kriminalgeschichte „Der freie Hund“ vor. Es geht um Commissario Morello, der auf der Todesliste der Mafia steht. Um ihn zu schützen, wird er nach Venedig versetzt. Es hasst die Stadt vom ersten Augenblick an. Zu viele Menschen, trübes Wasser, Kreuzfahrtschiffe, die die Luft verpesten. Dann erwischt ihn auch hier das organisierte Verbrechen.

Tanzhaus NRW Für mehrere Tage ist das große Haus an der Erkrather Straße Gastgeberin der belgischen Künstlerin Miet Warlop. Ihr Programm richtet sich an Erwachsener und Kinder gleichermaßen. Deshalb kann man „Big Bears Cry“-Tour“ am Donnerstag und Freitag bereits um 10 Uhr morgens, am Samstag dann um 15 Uhr besuchen. Die Künstlerin lässt bei ihren Auftritten ihrem Hang zu einem spielerischen Umgang mit theatralischen Mitteln freien Lauf. In ihrem schrägen Spektakel lässt sie überdimensionierte Teddybären explodieren, ein Meer von Tennisbällen auf die Spielfläche prasseln und sie flutet die Bühne mit Farbe.



Komödie Seit einigen Monaten bespielt das Boulevard-Haus an der Steinstraße auch sonntagnachmittags. Um 14 Uhr geht es dann zur Sache mit zwei Einaktern von Anton Tschechow. „Der Bär“ und „Der Heiratsantrag“ werden häufig zusammen auf die Bühne gebracht, so auch nun in der Komödie. Es spielt eine bewährte Kerntruppe der Komödie. Die hervorragende Verena Wüstkamp leistet den größten Part. Sie kann Witwe genauso gut wie junges Mädchen. Nicht weniger treffend besetzt ist Slim Weidenfeld in den beiden Männerrollen.