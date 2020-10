Kultur für Kinder : Durch das Kinderkinofest die Krise verstehen

Düsseldorf Das Kinderkinofest findet vom 12. bis 18. November in Düsseldorf statt. Die Filme sollen den jungen Zuschauern helfen, die aktuelle Lage einzuschätzen.

Kulturerlebnisse für Kinder seien wichtig, sagt Franziska Ferdinand. Die Projektleiterin vom Kinderkinofest hat aus diesem Grund trotz Corona nicht in Erwägung gezogen, die Filmreihe in diesem Jahr ausfallen zu lassen. „Vielmehr präsentieren wir ein Filmprogramm mit Geschichten, die helfen, die gegenwärtige und turbulente Situation gut einzuschätzen und positiv in die Zukunft zu blicken“, sagt sie. „Ganz schön viel los“ lautet das Motto des am 12. November startenden 35. Kinderkinofests Düsseldorf.

Die andauernde Corona-Pandemie schlägt sich aber auch bei den Abläufen des Kinderkinofestes nieder. Die Kinos Souterrain und Bambi nehmen nicht mehr Teil. In den Foyers könnten die Abstandsregeln nicht eingehalten werden, sagt Franziska Ferdinand. Außerdem seien die Säle zu klein, sie können nur zu maximal 50 Prozent besetzt werden. Damit aber jedes Kind seinen Lieblingsfilm sehen kann, gibt es pro Titel mehrere Vorstellungen in mehreren Kinos. Neu auf der Adressenliste stehen Metropol, Cinema und Atelier; wie in den vergangenen Jahren auch machen der Ufa-Palast mit ebenso wie Black Box im Filmmuseum und das Kino Süd, das wegen der Umbauarbeiten in der Freizeitstätte Garath vorübergehend in die Jugendfreizeiteinrichtung an der Theodor-Litt-Straße 1 eingezogen ist.