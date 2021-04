Gastronomie in Düsseldorf : Vegane Sorbets im Immermannhof

Mitten in der Corona-Krise hat Geschäftsführer Mükremin Demir noch ein Café eröffnet – das „Garden by Kyoto“ im Immermannhof. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Das Eiscafé „Garden by Kyto“ bietet neben natürlichem Eis auch gesunde Snacks. Mükremin Demir ist Geschäftsführer des Cafés, das übrigens nicht das erste in Düsseldorf ist. Inzwischen röstet Demir sogar selber Kaffee.

Als Mükremin Demir, damals noch BWL-Student, vor rund drei Jahren das „Kyto Coffee & Deli“ am Wehrhahn eröffnete, hätte er nicht gedacht, dass innerhalb so kurzer Zeit drei weitere Cafés und eine eigene Rösterei folgen würden. „Das Café lief von Anfang an gut, deshalb habe ich sofort zugesagt, als mir Ende 2019 ein Ladenlokal im Immermannhof angeboten wurde“, erzählt der 29-Jährige. Zwar fiel die Eröffnung des dortigen Kyto Coffee dann genau mit dem Beginn des ersten Lockdowns im vergangenen Frühjahr zusammen, die Entscheidung hat er dennoch nicht bereut.

Und weil er nicht nur Optimist, sondern auch großer Kaffeeliebhaber ist, hat Demir den Lockdown genutzt und mit seinem Geschäftspartner Kemal Sivgin unter dem Namen „Kyto Roastery“ eine eigene Kaffeerösterei gegründet. Die Kaffeebohnen stammen aus ökologisch nachhaltigen Anbaugebieten. Zwar stehe die Rösterei noch am Anfang, aber neben den eigenen Cafés beliefere sie bereits einige weitere Gastronomiebetriebe. Zwei weitere Cafés hat der Junggastronom trotz fortdauernder Corona-Beschränkungen in diesem Jahr bereits eröffnet, und zwar ein Kyto Coffee in Wuppertal – in der Stadt hat er studiert und kennt sie deshalb gut – sowie Ende März mit Partner Sivgin erneut im Immermannhof das Eiscafé „Garden by Kyto“.

In dem 100 Quadratmeter großen Lokal bieten die beiden neben 18 Eissorten in Bioqualität, darunter auch vegane Sorbets, verschiedene Salate, Smoothies, Smoothie Bowls sowie verschiedene Sandwiches an – alles wird mit Lebensmitteln aus der Region zubereitet. Dass Demir und Sivgin großen Wert auf Nachhaltigkeit legen, zeigt sich nicht nur in der Speisenauswahl, sondern auch in der schlichten, skandinavisch angehauchten Inneneinrichtung. „Die Holztische sind aus Seekiefer gefertigt, die Lampen aus recyceltem Kunststoff“, erzählt Demir. Sobald das Café öffnen darf, finden drinnen 20 und draußen auf der Terrasse 30 Gäste Platz. Bis es soweit ist, werden alle Speisen zum Mitnehmen angeboten.

Garden by Kyto, Immermannstraße 65 a-d, Mo-Fr, 8-19 Uhr, Sa und So, 10-18 Uhr

(bwer)