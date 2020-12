Kommen und Gehen : Wärmflaschen aus Alpakafell für kalte Nächte

Stadtmitte Nach dem Erfolg ihrer Pop-up-Stores planen die Düsseldorfer Gründer von Weich Couture Alpaca jetzt auch ihren ersten eigenen Laden.

Im vergangenen Jahr verkauften die Gründer David Kuttschrütter und Jannik Weich ihre Alpaka-Podukte in einem Pop-up Store im Düsseldorfer Sevens – seitdem haben sie ihr Unternehmen weiterentwickelt. Es sind nicht nur neue Produkte, sondern auch neue Läden hinzugekommen. So haben die Jungunternehmer in dieser Herbst-Winter-Saison neben einem rund 200 Quadratmeter großen Pop-up-Store in der Kö-Galerie – der bis zum 10. Januar geöffnet bleibt – weitere Pop-up-Shops in München, Frankfurt, Berlin und Hamburg angemietet.