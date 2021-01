Kostenpflichtiger Inhalt: Düsseldorfer Orthopäde in Sorge : „Jeder Patient könnte ein Todbringer sein“

In seiner Praxis trägt Rüdiger Dohmann durchgehend eine FFP2-Maske. Abstand halten kann er bei Behandlungen aber nur schwer. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Rüdiger Dohmann ist Orthopäde in Düsseldorf und behandelt bis zu 80 Menschen am Tag. Abstand einhalten kann er bei Behandlungen nur schwer. Inzwischen macht er der Regierung Vorwürfe, auch, weil es so lange gedauert hat, bis der Impfstoff zugelassen wurde.