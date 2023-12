Einkaufsstraße in Düsseldorf Südliche Königsallee kämpft mit Leerständen - was helfen soll

Stadtmitte · Auf der Düsseldorfer Kö existiert ein starkes Nord-Süd-Gefälle. Wird in den Toplagen bis zu 500 Euro Miete pro Quadratmeter gezahlt, sinken die Erlöse in Richtung Süden deutlich. Gegen die leer stehenden Ladenflächen gibt es einige Ideen. Was konkret geplant ist.

15.12.2023 , 08:46 Uhr

Das ist das Nord-Süd-Gefälle auf der Königsallee 16 Bilder Foto: Uwe-Jens Ruhnau