Kommen und Gehen in Düsseldorf : Rui Chens Milchtee-Imperium

Rui Chen hat seinen Laden so eingerichtet, dass die Räume farblich auf die verschiedenen Zutaten des Milchtees abgestimmt sind. Foto: Endermann, Andreas (end)

Stadtmitte In Düsseldorf hat der Chinese seinen ersten Laden eröffnet. Weitere Filialen folgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Beate Werthschulte

Mit seinem Lokal „Fei Chic – Milk Tea Flagship Store“ an der Oststraße möchte Rui Chen den Düsseldorfern den Milchtee und die Kultur seiner chinesischen Heimat näherbringen. Der sogenannte Bubble Tea oder eben Milchtee, wie ihn Rui Chen, der Inhaber des Fei Chic, viel lieber nennt, ist in asiatischen Ländern wie China, Korea oder Japan schon seit vielen Jahren sehr populär. Seit einiger Zeit, so Chen, sei dieses besondere Teegetränk, heiß oder kalt serviert, auch in Deutschland bekannt und werde insbesondere von jungen Leuten gern getrunken.

Er selbst hat den Tee in seiner Wahlheimat – er lebt seit 2010 in Deutschland und seit 2014 in Düsseldorf – immer mal wieder probiert, aber er hat ihm nie geschmeckt. „Die Qualität war nicht so gut, wie ich sie aus China kannte“, erinnert sich der 32-Jährige. Kurzerhand hat er im Düsseldorfer Zentrum ein eigenes Lokal eröffnet und bietet dort neben Matcha Teegetränken, Smoothies und Kaffeespezialitäten eine große Auswahl hochwertiger Milchtees an.

Diese Mixgetränke werden aus Milch, Zucker, aromatisiertem schwarzem oder grünem Tee, unterschiedlichen Sirups und den obligatorischen „Bubbles“ – kleine Kügelchen aus Tapioka, einer pflanzlichen Speisestärke – zubereitet. Im Fei Chic werden sie in Bechern aus recyclebarem Plastik und mit dicken Trinkhalmen serviert. „Wir verwenden nur frische Milch, Rohrzucker und Biotee aus China“, erzählt Chen seinen Qualitätsanspruch.

Sein rund 300 Quadratmeter großes Lokal – der größte „Bubble Tea Laden“ in Europa, wie er selbst sagt – ist in drei ganz unterschiedliche Bereiche aufgeteilt, die farblich auf die Zutaten eines Milchtees oder Smoothies hinweisen sollen. Der vordere Bereich leuchtet – vom Boden über die Wände bis hin zu den Möbeln – erdbeerfarben. Dahinter führt ein schmaler Gang, dessen dunkelgrüne Wände an Matcha Tee erinnern, die Gäste in den hinteren, vollkommen in Weiß – die Farbe steht für Milch – eingerichteten Raum. Zudem gibt es eine kleine Nische für ungestörte Gespräche oder zum Arbeiten sowie einen Leseraum – ausgestattet mit vielen Büchern, die sich mit chinesischer Lebensart beschäftigen.

„Es macht mir großen Spaß, den deutschen Gästen nicht nur richtig guten Tee anzubieten, sondern ihnen auch etwas über die Kultur meiner Heimat zu erzählen“, sagt Rui Chen. Wer mag, kann das Lokal übrigens auch mieten, etwa für Seminare oder Workshops. Auch die eine oder andere Geburtstagsfeier, so Chen, habe im Fei Chic schon stattgefunden. In Zukunft möchte er sein Konzept ausweiten, bereits seit Sommer vergangenen Jahres betreibt ein Franchisenehmer eine Filiale in Aachen, weitere Läden sollen in anderen deutschen Städten nach und nach eröffnet werden.