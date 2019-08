Bauen in Düsseldorf : Investor legt neue Pläne für das Nachbarhaus der Oper vor

Filigrane Balkongeländer vor den bodentiefen Fenstern sollen den Komplex aufwerten. Foto: Stadt Düsseldorf

Stadtmitte Die Bezirksvertretung 1 hatte keine Zustimmung für den Neubau an der Heinrich-Heine-Allee gegeben. Jetzt ist die Politik zufrieden mit dem überarbeiteten Konzept.

Auf den ersten Blick scheint die überarbeitete Planung für den Neubau an der Heinrich-Heine-Allee 20-22 gar nicht so sehr abzuweichen von den Entwürfen, die der Bezirksvertretung 1 im Juli vorgelegt wurden. Doch die Politik ist zufrieden, „vorher wurde uns ein unscheinbares Haus präsentiert“, sagt André Simon von der CDU, der sich nicht zurückhielt mit Kritik. „Jetzt wird das Haus ein filigranes goldenes Dach bekommen und goldene Balkongeländer“, sagt Simon. Das mache das Objekt deutlich ansprechender, hochwertiger. Für ihn kann an diesem Standort – in direkter Nachbarschaft zu Oper, Breidenbacher Hof, Kö-Bogen und Hofgarten – nur etwas gebaut werden, „das höchsten Qualitätsansprüchen genügt“.

Als einfallslos bezeichnete Sebastian Rehne von der FDP die Planung, die keinen Bezug auf die städtebauliche Umgebung nimmt. Die Bezirksvertretung verweigerte ihre Zustimmung in der letzten Sitzung des Gremiums vor den Sommerferien, die Grünen meldeten schließlich Beratungsbedarf an, sodass der Tagesordnungspunkt verschoben wurde. „Auch wenn wir eigentlich nicht über Geschmacksfragen zu entscheiden haben“, sagt Bezirksbürgermeistern Marina Spillner (SPD), die in den Ferien alle Fraktionssprecher, den Investor und die Architekten einlud zu einem Gespräch. „Unsere Kritik ist sehr zielführend gewesen“, sagt Spillner, „es wird kein 08/15-Bau mehr geben.“ Sogar ein Modell hatten die Projektentwickler 6B47 und das Düsseldorfer Architekturbüro HPP mitgebracht, „das hat uns die Enrsthaftigkeit gezeigt“, so André Simon, der überzeugt ist, dass der Neubau sehr gut aussehen wird an der Heinrich-Heine-Allee.

Info Das Gremium trifft sich um 15 Uhr Termin Die Sondersitzung findet im HFA-Saal am Marktplatz 1 statt. Sitzungsbeginn ist um 15 Uhr. Tagesordnung Neben der Heinrich-Heine-Allee stehen noch die Neugestaltung des Heinrich-Heine-Platzes und der Abriss eines Gebäudes an der Bilker Straße auf der Tagesordnung.

Geplant ist ein siebengeschossiges Büro- und Geschäftshaus, über dem fünften Stockwerk wird das darüberliegende Geschoss zurückgesetzt. Damit werden die Traufhöhen der benachbarten Gebäude aufgenommen. Das oberste Geschoss wird als Dach ausgebaut und soll sich so in die Umgebungsbebauung einfügen. In den überarbeiteten Plänen bekommen die bodentiefen Fenster in den oberen Etagen feine, goldene Geländer, die wirken, als hatte das Haus Balkone.

„Insbesondere bei der Fassadengliederung und der Dachausbildung wurden die Erhaltungssatzung und der Umgebungsschutz zur Oper berücksichtigt“, heißt es in der Vorlage. Das goldene Dach „soll je nach Lichteinfall sogar schimmern“, schwärmt Marina Spillner, die sich und ihren Mitstreitern im Gremium auf die Schulter klopft, „dass wir das geschafft haben“. Projektentwickler und Architekten hätten auch bei ihrer ursprünglichen Variante bleiben können – aus Sicht der Bauaufsicht hatte kein Hinderungsgrund für die Erteilung einer Baugenehmigung vorgelegen. Das hätte allerdings eine Zeitverzögerung für die Bauherren bedeutet, was wiederum Geld kostet.