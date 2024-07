Projektwoche in Düsseldorfer Schule Schulprojekt bringt 19 Fußball-Schiedsrichter hervor

So vorbereitet nahmen alle 26 Projektteilnehmer die Prüfung zum Fußballschiedsrichter in Angriff. Dazu gehörten unter anderem im sportlichen Teil 20 75-Meter Läufe in jeweils 17 Sekunden dazwischen lagen jeweils 20 25-Meter Läufe in 20 Sekunden. Im theoretischen Prüfungsteil kamen 30 Regelfragen dazu. Den Sporttest bestanden alle Prüflinge, richtig regelfest waren 19, wobei zwei Schiri-Kursteilnehmer erkrankt die Prüfung verpassten. „Sie bekommen die Gelegenheit, die Prüfung nachzuholen“, sagt Meinhardt. Dabei muss unter anderem die Fragen „Nahe der Seitenlinie will ein Spieler des Heimvereins den Ball zu einem Mitspieler schießen. Er trifft dabei den SR, von diesem prallt der Ball über die Seitenlinie. Wie wird das Spiel fortgesetzt?“ beantwortet werden.