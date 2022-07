Düsseldorfer Gericht will’s wissen : Ortstermin um ein Handytelefonat im Ferrari

In einem Ferrari wie diesem will der Motorradpolizist den Fahrer beim Telefonieren gesehen haben. Foto: Ferrari / dpa

Düsseldorf Was kann ein Motorradpolizist erkennen, wenn er in einen ultraflachen Sportwagen guckt? Ein Ferrari-Fahrer jedenfalls beteuert, dass er keinesfalls telefoniert hat und will deshalb ein Knöllchen nicht bezahlen.