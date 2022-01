Unfall in Düsseldorf : Straßenbahn stößt mit Radfahrer zusammen

Unfall in Düsseldorf

Düsseldorf Der Unfall ereignete sich am frühen Abend auf der Graf-Adolf-Straße, die zum Teil gesperrt werden musste. Der Notarzt ist im Einsatz.

An der Graf-Adolf-Straße in Höhe der Hausnummer 61 (Höhe Pionierstraße) ist es am frühen Dienstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Radfahrer geriet auf dem Übergang aus bislang unbekannter Ursache unter eine Straßenbahn, die Polizei wurde gegen 16.58 Uhr alarmiert, wie sie mitteilt.