Vorm Düsseldorfer Schauspielhaus : Philosophy Slam fordert zum Denken heraus

Moderator Dominik Erhard (l.) stellte Jonas Quass vor, der sich mit der Rolle von Experten beschäftigte. Foto: Georg Salzburg (salz)

Düsseldorf Auf der Open-Air Bühne vor dem Düsseldorf Schauspielhaus wurden im 10-Minuten-Takt philosophische Fragen auf dem roten Sofa diskutiert.

Zum zweiten Mal startete der Düsseldorfer Philosophy Slam. Das Motto „Es geht um alles!” lockte ein bunt gemischtes Publikum an. Die Reihen vor der Open-Air-Bühne am Gustav-Gründgens-Platz waren schon zum Start am lauen Sommerabend gut gefüllt. Sieben Mal präsentierten die Slammer Philosophisches, Fragen zu Tod, Freiheit, Wahrheit und der Zukunft mit Künstlicher Intelligenz und Maschinen. Moderator Dominik Erhard, Redakteur vom Philosophie-Magazin Berlin, gab einen kurzen Überblick und stellte die Regeln vor.

Im Gegensatz zu anderen Slam-Formaten sollten nicht Poesie, Witz oder Nonsens im Vordergrund stehen, sondern das, was Philosophie für die Öffentlichkeit bedeutsam macht. „Zehn Minuten hat jeder für seinen Auftritt“, erklärte der Moderator. Diese Zeit nutzten alle Beteiligten ganz unterschiedlich. Den offenen Raum vor dem Schauspielhaus füllten sie auf der Open-Air-Bühne dann mit großer Präsenz. Die Aufforderung ans Publikum des Philosophy Slam war präzise: „Lassen sie sich im Denken herausfordern“. Auf der Bühne boten die jungen Denkerinnen und Denker Anspruchsvolles und Unterhaltsames.

Info Das ist der Philosophy Slam 2022 Idee Slams, die im Rahmen des Seminars „Philosophie als Slam – Es geht um alles!“ unter der Leitung von Prof. Simone Dietz (HHU) und Prof. Ludgar Schwarte (Kunstakademie Düsseldorf) entstanden, kommen auf die Bühne. Wo In Kooperation mit dem Schauspielhaus Düsseldorf auf der Open-Air-Bühne. Das Konzept beinhaltet zehnminütige Kurzvorträge.

Von Demokrit über Epikur bis Sartre und Camus wählten sie Aspekte und Zitate aus, formulierten neue Gedanken und nahmen die Zuschauer beispielsweise mit in einen Tag des antiken Philosophen Demokrit. Anna Hülkenberg (26), die Physik studierte und aktuell Philosophie, wählte das Thema „Demokrit und die Wahrheit”. Dazu nutzte sie ein Zitat, das ihr in einem Workshop begegnete. Anschaulich lockte sie das Publikum in die Welt des antiken Philosophen. Dafür wurde sie am Ende als Siegerin des Philosophy Slam gekürt. „Ich bin immer aufgeregt”, sagt sie. Das spürte das Publikum kaum. Da sie Erfahrungen aus dem Improvisationstheater mitbrachtet, wirkte ihr Auftritt entspannt und locker. Damit kam sie dem Ziel des Philosophy Slam nahe.

Der möchte die fachinternen philosophischen Diskussionen in die Öffentlichkeit bringen und sie am Ringen um das, was philosophisch zählt, beteiligen. Nach einem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr ging der Philosophy Slam jetzt in die zweite Runde. Die im Rahmen des Seminars „Philosophie als Slam – Es geht um alles!“ unter der Leitung von Professor Simone Dietz (HHU) und Professor Ludgar Schwarte (Kunstakademie Düsseldorf) erarbeiteten Slams wurden außerdem vom Publikum bewertet. Mit Klatschen kürten sie die einzelnen Wortbeiträge.

Die Konzeption von Philosophy Slams zielt darauf, mit Studierenden die Möglichkeiten einer angemessenen Kommunikation philosophischer Inhalte zu erkunden, Verfahren zu erproben, die eine Brücke zwischen der akademischen Philosophie und der interessierten Öffentlichkeit schlagen und in Kurzvorträgen ein Publikum für Ideen und Weisen des Philosophierens zu gewinnen. „Der Mensch ist zur Freiheit verurteilt“, mit dem Zitat von Sartre startete Eddie Wienströer seinen Beitrag. Was passieren kann, wenn uns Maschinen zu sehr begeistern, zeigte Severin Spengler mit seinen Gedanken zu „Natur, Technik, Grenzüberschreitung”. Katrin Andreas entwarf einen Streifzug vom „Chinesischen Zimmer bis zur Künstlichen Intelligenz”. „Viele kluge Köpfe basteln an Werk und Regeln”, heißt es in ihren Ausführungen.

Jonas Ouass setzte sich mit dem Expertentum auseinander. „Können wir Experten vertrauen?” Gepaart mit der Frage „Wem wollen wir eigentlich vertrauen?” nahm er das Publikum mit. Die Philosophy Slammer bekamen viel Applaus und zwischendrin auch zustimmendes Kopfnicken. Gleich zu Beginn forderte Moderator Dominik Erhard dazu auf, „Respekt für jede Performance” zu haben. Schnell zeigte sich den Zuschauern, das die Philosophie ganz unterschiedliche Möglichkeiten zur Beantwortung der Fragen unserer Zeit bietet. Katharina Heiligenbrunner startete ihren Vortrag mit einem Moment der Achterbahnfahrt.