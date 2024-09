Neues Sicherheitsprojekt in Düsseldorf startet „Das Bahnhofsumfeld ist jetzt unsere Priorität“

Es ist nicht das erste Mal, dass Düsseldorf ein solches Sicherheitsprojekt ausruft. Das Projekt „Sicherheit in der Innenstadt“ sei ein Kraftakt gewesen, wie es ihn zuvor in Düsseldorf noch nicht gegeben habe, sagt Keller. Maßnahmen wie ein Waffenverbot, bessere Beleuchtung und Streetwork hätten gewirkt und dafür gesorgt, dass sich die Sicherheit in der Altstadt und am Rheinufer verbessert habe. Die Zahl der Straftaten in dem Viertel ist gesunken.