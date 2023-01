Club in Düsseldorf Die Nachtresidenz legt eine wochenlange Winterpause ein

Oelbracht und seine Partner haben die Entscheidung aus mehreren Gründen getroffen. Der Januar und der Februar seien für die Branche ohnehin nicht die umsatzstärksten Monate. Der Geschäftsführer möchte die Zeit vielmehr nutzen, um die internen Abläufe noch einmal zu verbessern und den Club an der Bahnstraße ein weiteres Mal leicht umzubauen. So soll im alten Kaminzimmer ein neuer Bereich entstehen, „in dem man auch mit 400, 500 Leuten eine gute Party haben kann“, sagt Oelbracht. Er möchte damit seinen Gästen auch an besucherärmeren Abenden eine amüsante Ausgehgelegenheit bieten, wenn sich ein etwas kleineres Partyvolk im großen Kuppelsaal doch verlaufen würde. Der 38-Jährige kündigt eine Art Barfeeling mit Tanzfläche an, vergleichbar mit dem Sir Walter an der Heinrich-Heine-Allee.