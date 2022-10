Signierstunde in Düsseldorf : Mary Roos signierte nicht nur Bücher

Das Buch, das Mary Roos für Frank Meyer signierte, liest er, während nebenbei ihre Konzertvideos laufen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Düsseldorf Einer ihrer Fans hatte gleich seine ganze Plattensammlung mit in die Meyer’sche gebracht. Dort plauderte die Sängerin am Montag entspannt mit ihren – überwiegend männlichen – Anhängern. Und verriet, was sie über Düsseldorf denkt.