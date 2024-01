Schlafexperten in Düsseldorf Zuwachs an der Bettenmeile

Anfang Januar hatte Thiele nun die Möglichkeit, die Größe seines Ladenlokals fast zu verdoppeln. Er konnte die bestehenden Räumlichkeiten um 210 Quadratmeter erweitern, es gibt zudem einen weiteren Eingang an der Josephinenstraße. Unter dem Namen Somnar – übrigens das schwedische Wort für „schlafen“ – finden Interessierte in diesem Bereich des Geschäfts eine große Auswahl an Bettwaren aus Naturmaterialien, von Decken über Kissen und Accessoires bis hin zu Bettwäsche für Erwachsene und Kinder sowie Teppiche und Schränke. Hergestellt werden die Somnar-Produkte übrigens ausschließlich in Europa, zum Teil auch in Deutschland. Zudem werden Betten ausgewählter Marken angeboten – auch für das kleinere Budget.