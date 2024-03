Luxusmarke in Düsseldorf Größte Versace-Boutique Deutschlands eröffnet an der Kö

Versace-Boutiquen gibt es in Deutschland sonst nur in Frankfurt und München, die neue Filiale an der Kö sei von der Größe her in einer Liga mit Mailand und London, sagt Abbassi. Eigentümer der Fläche ist der Breidenbacher Hof, das gleichnamige Luxushotel ist nur zwei Eingänge weiter. „So erhoffe ich mir mehr Touristen“, sagt der 34-Jährige. Rainer Maschmeier, Rechtsberater des Breidenbacher Hofs, sagt: „Wir sind froh, unseren Eckladen zur Kö hin mit dieser bekannten italienischen Marke zu vermieten.“