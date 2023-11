Neu in Düsseldorf Ein griechisches Haus für die Schönheit

Dass sie eines Tages in Deutschland wohnen und arbeiten würde, wusste Maria Koutsoglou schon als Kind. Ihre Mutter hatte nämlich vor Marias Geburt 15 Jahre lang glücklich in Düsseldorf gelebt. Geboren und aufgewachsen ist die heute 53-Jährige allerdings in Athen – übrigens ohne die deutsche Sprache, denn die hatte die Mutter nach ihrer Rückkehr in die Heimat aufgegeben. „Ich habe aber immer eine besondere Verbindung nach Düsseldorf gespürt“, erzählt sie mit Hilfe von Freundin Stella, die bei Bedarf übersetzt. Denn Deutsch lernt Maria Koutsoglou noch – am liebsten durch Gespräche mit der Kundschaft.