Tierwelt in Düsseldorf : Eisvögel erobern die Innenstadt

Wer einen Eisvogel in Düsseldorf wie hier im Hofgarten entdeckt. sieh diesen meistens auf einem Ast sitzend und auf Beute wartend. Foto: RP/Dominik Schneider

Düsseldorf Eisvögel finden gute Lebensbedingungen in Düsseldorf vor. So gibt es ausreichend Gewässer, an denen sie jagen können. Mittlerweile findet man sie an vielen Stellen in der Stadt.

Seit der Renaturierung des Urdenbacher Altrheins und der damit verbundenen Zunahme von Kleinfischen hat sich dort auch der Bestand des Eisvogels vergrößert. Aber auch an den Seen rund um Düsseldorf und sogar mitten in der Stadt - im Hofgarten, am Schwanenspiegel oder an der Düssel – ist der farbenprächtige kleine Vogel inzwischen immer häufiger zu sehen. In Düsseldorf dürfte es nach Schätzungen des Nabu derzeit ca. 15 Brutpaare geben. Hobby-Ornithologen des Nabu haben letztes Jahr fast 200 Eisvogelbeobachtungen im Stadtgebiet gemeldet.

Der Eisvogel ist mit seinem blau-orangenen Gefieder eine der schillerndsten einheimischen Vogelarten. Seine Oberseite sowie der Oberkopf sind leuchtend azur- bis kobaltblau. Unterseite und Wangen sind rostbraun bis rostorange.

Fotografen in der Urdenbacher Kämpe auf „Eisvogeljagd“. Foto: Christoph Schroeter

An der Kehle und an den Halsseiten besitzt er jeweils einen kreideweißen Fleck. Das Blau ist gleichzeitig seine Tarnfarbe, wenn er über das Wasser gleitet. Die Farbe Orange kann zudem von Fuchs und Katze nicht wahrgenommen werden, da Säugetiere Rot- und Orangetöne nicht erkennen können.

Wer den Vogel, der kleiner als eine Amsel ist entdeckt, sieht diesen meistens auf einem Ast über dem Wasser sitzend und auf eine gute Jagdgelegenheit wartend. Seine Nahrung holt sich der Eisvogel aus langsam fließenden Flüssen, Bächen oder Baggerseen und Teichen.

In eisigen Wintern braucht der Eisvogel offene Wasserstellen, um fischen zu können. Das ist aber zurzeit in Düsseldorf kein Problem, da die Düssel und die Itter mit temperiertem Wasser aus Kläranlagen gespeist werden und deshalb selten zufrieren. Bei anderen heimischen Wintervögeln sieht das zurzeit anders aus.

Ein Eisvogel am Urdenbacher Altrhein. Foto: Felix Bieber