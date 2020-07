Live-Musik in Düsseldorf : DJ Alle Farben gibt Hotel-Konzert für Gutbetuchte

DJ Alle Farben gibt für Gutbetuchte ein Open-Air-Konzert. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Am Freitag tritt der Berliner Musiker Alle Farben auf der Open-Air-Bühne des Living Hotel de Medici in der Düsseldorfer Altstadt auf. Für die Tickets müssen Fans aber tief in die Tasche greifen - für zwei Personen werden 300 Euro fällig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Lodahl

In der Corona-Krise werden Kulturschaffende kreativ, um neue Bühnen zu schaffen. Das Projekt Courtyard Concerts im Living Hotel De Medici an der Mühlenstraße 31 soll nun lokalen, regionalen und nationalen Künstlern eine Bühne bereiten.

Am Freitag können sich Musik-Fans mit etwas Geld in der Tasche freuen, der aus Berlin stammende DJ, Produzent und Echopreisträger „Alle Farben“ tritt in der Altstadt auf. Ab 20.30 Uhr spielt er seine Dance Tracks auf der Courtyard-Bühne des De Medici und hat auch einige Songs seines neuen Albums „Sticker on my Suitcase“ auf dem Plattenteller.

„Ich freue mich, in Düsseldorf zu spielen und mit den Düsseldorfern zu feiern. Endlich kann ich wieder auf der Bühne stehen und den tanzenden Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagt der Musiker. Als Support Act und Vertreter der regionalen Kulturszene tritt um 19 Uhr das Gitarren-Duo TwoFourTwelve auf.

Der Innenhof des Hotels bietet Platz für die Bühne, die rund 50 zum Hof gelegenen Zimmer und Suiten werden zu Logen. „Alle Farben“ ist nicht der erste Musiker, der diesen ungewöhnlichen Auftrittsorts des Nobel-Hotels nutzt.

Im Juni trat schon die Band „Frida Gold“ auf. 170 Zuschauer waren dabei. „Es war für uns die schönste Form der Bestätigung, weiter neue Formen des Miteinanders zwischen Publikum und Künstlern schaffen müssen, weil es für diese neuen Orte und Bühnen so viel Begeisterung gibt“, sagt Bertold Reul, Hoteldirektor des De Medici. Die Konzertreihe soll fortgesetzt werden, zum Beispiel mit Klassik, Pop, Jazz, Rock, Kabarett und Comedy.