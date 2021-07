Im Düsseldorfer Hauptbahnhof : Polizei stoppt betrunkenen Rollerfahrer und Exhibitionisten

Düsseldorf Auf Bahnsteig 4 hat sich ein Mann (57) im Düsseldorfer Hauptbahnhof vor mehreren Frauen entblößt. Auch in der Bahnhofshalle gab es am Wochenende Ärger.

Mitarbeiter der Bahn riefen die Bundespolizei, nachdem sie von mehreren Frauen auf einen Exhibitionisten aufmerksam gemacht wurden. Der hatte sich auf Bahnsteig 4 so positioniert, dass ihn die Frauen vom gegenüberliegenden Bahnsteig sehen mussten, als er sich entblößte und onanierte.

Die Polizei erteilte dem Mann am späten Samstagabend einen Platzverweis. Die betroffenen Frauen waren da bereits nicht mehr anzutreffen. Allerdings war der Vorfall von den Überwachungskameras aufgezeichnet und dadurch bestätigt worden, so dass ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Am Sonntag erstatteten dann noch zwei junge Frauen Anzeige gegen den 57-jährigen Düsseldorfer.