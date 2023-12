Handel in Düsseldorf Bettenwelten im Stilwerk schließt nach 25 Jahren

Schon Anfang des vergangenen Jahres musste Inhaber Klöppel einen seiner Läden in Köln schließen. Nach der anstehenden Schließung in Düsseldorf bleibt nur noch einer seiner drei Läden übrig, in Bergisch Gladbach. Die Entscheidung, einen weiteren Laden zu schließen, ist ihm nicht leichtgefallen. „Das ist wie eine kleine Familie, die sich auflöst. In jeden Laden ist viel Herzblut geflossen.“