Live-Musik in Düsseldorf : DJ Alle Farben gibt Konzert

Düsseldorf Am Freitag, 17. Juli, tritt DJ Alle Farben auf der Open-Air-Bühne im Innenhof des Living Hotel de Medici auf. Für die Tickets müssen Fans aber tief in die Tasche greifen: Eine Zimmerloge für zwei Personen liegt bei 300 Euro.

In der Corona-Krise werden die Stimmen der Kulturschaffenden immer lauter, neue Bühnen zu ermöglichen. Im Internet gestreamte Konzerte sind ja schön, aber kein Ersatz für Konzert oder Theaterstück live. Das Projekt Courtyard Concerts 2020 im Living Hotel De Medici an der Mühlenstraße 31 soll nun lokalen, regionalen und nationalen Künstlern eine Bühne bereiten. Am Freitag können sich Musik-Fans mit etwas Geld in der Tasche freuen, der aus Berlin stammende DJ, Produzent und Echopreisträger Alle Farben tritt in der Altstadt auf.