Die Düsseldorfer Influencerin Patricia Wirschke „Man muss sehr fleißig sein“

Die ersten Bilder für den Social-Media-Feed entstanden in der Mittagspause. „Eine Kollegin hatte eine Spiegelreflexkamera. Irgendwann habe ich gesagt: ‚Ich glaube, ich fange mal an mit Instagram.’ Also sind wir in der Pause raus und haben Fotos gemacht.“ 2018 war das, 10.000 Menschen folgten ihr bald auf ihrem Kanal. „Das war damals ein Hobby, das hat mir einfach Spaß gemacht.“ Viel Arbeit habe sie trotzdem investiert, von Anfang an. „Ich war total aktiv. Meine Bildschirmzeit war sicher doppelt so hoch wie heute.“ Es sei fast wie ein Nebenjob gewesen.