Düsseldorf : Testzentrum zieht zur Mitsubishi Electric Halle

Düsseldorf Ab dem 22. April soll das Düsseldorfer Corona-Diag­nostikzentrum zur Siegburger Straße verlegt werden. Auf dem Parkplatz vor der Konzerthalle ist seit dem 24. März das Drive-In-Diagnosezentrum in Betrieb, nun soll auch die Diagnosepraxis von der Witzelstraße dorthin verlegt werden.

Die Stadt verspricht sich von der Bündelung täglich 800 zusätzliche Tests. Die neue Diagnosepraxis hat von Montag bis Freitag und samstags am Vormittag geöffnet. Für den Besuch muss ein Termin unter 0211 8996090 vereinbart werden kann. Der Service richtet sich an Menschen, die in Düsseldorf wohnen oder arbeiten und trockenen Husten, Atemnot, Halsschmerzen und Fieber klagen. Wer ein Auto hat, wird weiterhin im Drive-in-Center getestet, zusätzlich gibt es einen mobilen Service.