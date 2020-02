Vom Schumann-Haus ins Ratinger Tor : Beckmann zieht mit mehr als 200 Kartons um

Düsseldorf Besuch im Torhaus an der Maximilian-Weyhe-Allee: Hier ziehen der Cellist Thomas Beckmann und seine Frau gerade ein. Das Auspacken wird noch einige Zeit dauern.

Jahrelang gab es Diskussionen um diesen Umzug, nun ist er in vollem Gange: Der Cellist Thomas Beckmann und seine Frau, die Pianistin Kayoko Beckmann-Matsushita, sind dabei, in eine Wohnung im Ratinger Tor umzuziehen. Sie verlassen ihre Wohnung im Schumann-Haus (mehr oder weniger unter Protest), weil dieses saniert werden soll – nach aktuellem Stand sollen sie nach einigen Monaten wieder zurück ziehen.

Zumindest einige Wochen wird sicherlich zunächst mal der Umzug dauern. Bei einem Besuch vor Ort waren schon einige Regale und Schränke aufgestellt, ein sehr professionell wirkender Umzugshelfer räumte sorgfältig Porzellan ein. Über 200 Kisten seien zusammengekommen, erzählt Beckmann. In der zweigeschossigen Wohnung wird der Parkettboden noch mit Decken geschützt. Der Flügel muss noch umziehen, erst dann wird das Wohnzimmer komplett sein. Die Terrassentüren öffnen sich zum See im Hofgarten. Die Haus- und Flurtür schließen recht effektiv den Straßenlärm aus, der an der Maximilian-Weyhe-Allee natürlich deutlich präsenter ist als in der Carlstadt.