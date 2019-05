Limited-Edition-Ramen von Afew : Warum ein Düsseldorfer Sneakerladen jetzt Nudeln verkauft

Düsseldorf Der Sneakerladen Afew aus dem Düsseldorfer Japanviertel ist bekannt für seine verrückten Aktionen. Am Samstag präsentiert der Laden nun ein eigenes Nudelgericht - in streng limitierter Auflage.

Eine Party in einem Indoor-Spielplatz, immer wieder Schlangen, die sich rund um den Block ziehen – der Sneakerladen Afew ist bekannt für seine verrückten Aktionen. Am Samstag ist es mal wieder so weit. Afew macht jetzt in Nudeln.