Schmutz und Ratten : Frühere Tankstelle wird zur Müllhalde

Stadtmitte Die Anwohner fühlen sich durch Abfall, Ratten und Drogenkonsum belästigt. Die Stadt hat auf dem Privatgelände keine Handhabe.

Hilfe Den Süchtigen helfen will beispielsweise die Methadonpraxis an der Bendemannstraße. Dort bekommen die Abhängigen einen Ersatzstoff.

Szene In den Straßen rund um den Hauptbahnhof werden an bestimmten Stellen auf der Straße Drogen verkauft und konsumiert.

In Unterburg und Ohligs : Zwei Geldautomaten in Solingen gesprengt

Was fällt aus, was findet statt

Corona-Ticker : Was fällt aus, was findet statt

Das Problem ist, dass sich das aktuell ungenutzte Gelände in Privatbesitz befindet. Eine Eigentümergemeinschaft aus insgesamt 70 Personen ist involviert, was die Kommunikation erschwert. Die Stadt, die seit Oktober 2019 die Zustände beobachtet, ist nicht ohne Weiteres berechtigt, dort zu reinigen oder etwas gegen die Nutzung durch die Drogenszene zu unternehmen. Man habe, so die Antwort auf eine der Anfragen der Anwohner, den Besitzer des Grundstücks kontaktiert und aufgefordert, etwas gegen die Zustände zu unternehmen. Ein sichtbares Ergebnis gibt es jedoch bisher nicht. „Allerdings wurde das Gelände seither mehrfach gereinigt“, sagt Stadtsprecher Volker Paulat. Langfristiger Erfolg bleibt jedoch bisher aus.

Auf dem ehemaligen Tankstellengelände, so meinen die Anwohner zu beobachten, bilde sich derzeit ein neuer Hotspot für den Konsum illegaler Drogen. Das Grundstück mit den von der Straße aus nicht klar einsehbaren Winkeln biete den Konsumenten Schutz, außerdem sei die Lage in der Nähe des Hauptbahnhofes und anderer Treffpunkte der Szene günstig. Da die Stadt bisher keine Handhabe hat und die Eigentümergemeinschaft nicht aktiv wird, seien die Drogenabhängigen dort ungestört. So gibt es beispielsweise eine Tiefgarage, die zwar mit einem Gitter verschlossen ist, deren Zufahrt dennoch so viel Sichtschutz bietet, dass auch tagsüber der Konsum möglich ist. Nur rund hundert Meter Luftlinie entfernt liegt beispielsweise auch das Rondell der Bendemannstraße, wo ebenfalls auf der Straße konsumiert wird. Und auch die Straßenprostitution, gegen die die Bewohner der anliegenden Straßenzüge bereits vor Jahren mit Erfolg vorgegangen sind, kehre langsam wieder ins Viertel zurück, will Matuszak beobachtet haben.