Betreuung von Kindern in Düsseldorf : Sportvereine betreuen Schulkinder

Stadtteile Fortuna Düsseldorf und weitere Vereine bieten flexible Betreuungsangebote mit sportlichem Schwerpunkt an. Damit will die Stadt ihr Ziel erreichen, für 80 Prozent der Grundschüler eine Betreuung nach Unterrichtsende zu schaffen.

An der Kooperation beteiligen sich Fortuna 1895 und die Breitensportvereine TSV Eller 04, TuS Gerresheim und Glashütte und DJK Agon 08 mit Programmen für Kinder aus kooperierenden Grundschulen in der Umgebung der Sportvereine. „Der Aufbau eines Angebotes mit Sportvereinen eröffnet den Familien neue, zusätzliche und flexible Möglichkeiten der Betreuung“, sagt Sportdezernent Burkhard Hintzsche. Denn im Gegensatz zur Offenen Ganztagsschule besteht keine verbindliche Anwesenheitspflicht für die angemeldeten Kinder. Sie können nach vorheriger Absprache vorzeitig aus der Betreuung abgeholt werden.

Nach Unterrichtsende bieten die Vereine eine verlässliche Betreuung, ein gemeinsames Mittagsessen sowie die Gelegenheit zur Erledigung der Hausaufgaben. Anschließend werden vielfältige Bewegungs-, Spiel- und Sportaktivitäten auf den Anlagen der Sportvereine angeboten. Im Anschluss an die Betreuung haben die Kinder die Möglichkeit, an weiteren Angeboten der Vereine teilzunehmen. „Der Schwerpunkt Bewegung stärkt die Gesundheitsprävention, fördert die sportmotorischen Fähigkeiten und führt zu einer frühzeitigen Bindung von Schülerinnen und Schülern an den organisierten Sport in den Vereinen“, sagt Hintzsche.