Politik in den Düsseldorfer Bezirken : Sicherheit auf Deichwegen ist Thema der Bezirksvertretung 5

Bei gutem Wetter müssen sich viele Radfahrer und Fußgänger den Weg am Rhein in Wittlaer teilen. Das führt immer wieder zu Konflikten und gefährlichen Situationen. Foto: Ingo Junge

Düsseldorf Die Politiker fordern ein Konzept, das aufzeigt, wie Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern entschärft werden können.Mehrere Bürger haben sich bereits beschwert.

1. Die Airport City soll erweitert werden. Ein erster Bebauungsplan-Entwurf wurde aber von der Verwaltung zurückgezogen, da massive Kritik an der geplanten Fällung von einem kleinen Wäldchen aufgekommen war und dass die dafür nötigen Ersatzpflanzungen in Langenfeld erfolgen sollten. Nun sollen die Ersatzbäume auf einer als Dauergrünland genutzten Fläche in der Nähe des Wasserwerkweges in Wittlaer gepflanzt werden. Dort soll ein Laubwald entstehen.