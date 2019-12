Rhein-Ruhr-Express in Düsseldorf : Stadt setzt Verbesserungen beim RRX durch

Solche Züge sollen auf der Strecke des Rhein-Ruhr-Express künftig fahren. Bis es in Düsseldorf so weit ist, werden aber noch mehr als zehn Jahre vergehen. Foto: Pascal Macher

Lichtenbroich/Kalkum Zwischen Unterrath und Kalkum geht der RRX in die nächste Phase. Dort darf gebaut werden. Lärmschutz ist vorgesehen.

Zum vorbeugenden Lärmschutz ist auf einer Länge von 1,8 Kilometern das besonders überwachte Gleis vorgesehen. Die Stadt fordert, dass die regelmäßigen Kontrollen dieses Gleises auf alle sechs Gleise ausgeweitet wird. Entlang der Strecke sind zudem sechs Meter hohe Schallschutzwände geplant. Diese werden in Lichtenbroich östlich der Gleise eine Länge von 915 Metern und in Kalkum westlich der Gleise eine Länge von 650 Metern haben. In Düsseldorf werden aber insgesamt durch den RRX Schallschutzwände in einer Gesamtlänge von 25 Kilometern gebaut. „Das ist eine Größendimension, wie sie sonst nicht in anderen Städten vorkommt. Deshalb fordern wir einen Gestaltungswettbewerb für die Wände, damit diese eine Qualität erhalten“, sagt Klaus Lorenz, Verkehrsexperte im Büro des Oberbürgermeisters, der die Pläne in den politischen Gremien erläuterte.