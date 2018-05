Reisholz : Sascha Sieberger ist der neue Chef beim Zoll in Reisholz

Sascha Sieberger ist im Zollamt für 15 Mitarbeiter verantwortlich. Foto: Zoll reisholz

Reisholz Das Zollamt in Reisholz hat einen neuen Leiter. Am 2. Mai hat Sascha Sieberger die Stelle angetreten und ist kein Unbekannter im Düsseldorfer Süden. Nach seiner Ausbildung bei der Behörde kam Sieberger 1997 an die Bublitzer Straße 25, arbeitete dort als stellvertretender Leiter der Einfuhrabfertigung. Nach einem Jahr wechselte der heute 43-Jährige in die Bußgeld- und Strafsachenstelle beim Hauptzollamt Düsseldorf, war anschließend beim Hauptzollamt in Krefeld beschäftigt. Viel Erfahrung bringt der Neusser mit nach Reisholz: 14 Jahre war er im Bereich Betriebsprüfung und für eineinhalb Jahre im Bundesfinanzministerium für Marktordnung und Außenwirtschaft zuständig.

15 Mitarbeiter hat Sascha Sieberger im Reisholzer Zollamt, die 2017 rund 21,8 Millionen Euro an Zöllen, Einfuhrumsatzsteuer und Verbrauchsteuern einnahmen. Außerdem fertigten die Zöllner am Standort 25.000 Einfuhren, 130.000 Ausfuhren und mehr als 10.000 Postpakete ab. Seit 1991 ist das Zollamt an der Bublitzer Straße untergebracht.

"Der Zuständigkeitsbereich des Zollamts Reisholz erstreckt sich vom Düsseldorfer Süden bis zum Medienhafen", sagt der neue Chef. "Durch die Ansiedlung von Chemieunternehmen und Logistikbetrieben ergibt sich in diesem Bereich ein interessantes Arbeitsfeld", findet der 43-Jährige, für den der Zoll ein attraktiver Arbeitgeber ist. 2016 ist der Zoll übrigens zertifiziert worden für die gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Auch die Heinrich-Heine-Universität, die Hochschule Düsseldorf oder die Stadtwerke etwa haben ein solches Zertifikat schon bekommen.

(nika)