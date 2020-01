Zeugen gesucht : Polizei fahndet mit Fotos nach Tachendieb

Reisholz Der Mann hat eine Frau aus Ratingen in einem Möbelhaus bestohlen.

Ein unbekannter Mann hat im August 2018 einer Frau aus Ratingen des Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen. Die Tat geschah in einem Möbelgeschäft in Reisholz. Da der Dieb bisher nicht verhaftet werden konnte, hat die Polizei nun Fotos veröffentlicht. Diese entstanden, als der Verbrecher mit der gestohlenen Geldkarte an einem Bankautomaten Geld abgehoben hat. Die Polizei erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Ergreifung des Täters führen könnten. Wer den Mann erkennt, kann sich als Zeuge unter der Rufnummer 0211 8700 melden.