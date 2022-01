Stadtplanung im Süden : Fitnessanlage im Paulinenpark abgelehnt

Reisholz Im kommenden Jahr will die Stadt einen Plan zur Aufwertung der Grünanlagen im Süden erstellen. Bis dahin wurde der Wunsch der Bezirkspolitiker, den Reisholzer Park aufzuwerten, abgelehnt.

Die recht großen Freiflächen des Paulinenparks seien wenig genutzt, so die Argumente der Lokalpolitiker. Eine nicht von Vereinen abhängige, öffentliche Sportanlage könne hier die Attraktivität erhöhen. Denkbar wäre ein Calisthenics-Parks. Bei Calisthenics handelt es sich um eine Trendsportart, bei der Kraft und Körperbeherrschung mittels Eigengewicht und speziellen Vorrichtungen wie Stangen und Barren trainiert werden. Entsprechende Fitnessanlagen gibt es beispielsweise in Wersten, wo das „Green Gym 591“ die größte Outdoor-Fitness-Anlage der Stadt darstellt. Außerdem gibt es Pläne für weitere vergleichbare Anlagen: In Itter wird neben dem Streetball- und Fußballplatz Auf’m Wettsche eine kompakte Calisthenics-Anlage geplant und im Frühjahr 2022 gebaut. Einen weiteren Sportpark, der bald eröffnet wird, gibt es auf dem Gelände der Benrather Hauptschule Melanchtonstraße, und im Jahr 2024 oder 2025 soll im Hasseler Stadtteilpark Stendaler Straße eine weitere Gelegenheit für Outdoor-Fitness umgesetzt werden. „Der Stadtbezirk 9 ist im gesamtstädtischen Verhältnis gut mit Calisthenics-Anlagen ausgestattet“, heißt es auf dieser Basis von der Verwaltung in der Antwort auf die BV-Anfrage.