Zukunft des Reisholzer Bürgerhauses Viele Emotionen bei öffentlicher Debatte um Schließung der Einrichtung

Mit der Verknüpfung der beiden städtischen Einrichtungen ist die Verwaltung in die Falle getappt. Da das Spektakulum gar nicht anders oder größer als vorgesehen gebaut wird, hätte man dieses zunächst fertigstellen lassen sollen, um zu schauen, wer kann es künftig zusätzlich nutzen. Die Diskussion um eine wie auch immer geartete Zukunft des Bürgerhauses ist eine andere Baustelle. Da hätte die Verwaltung im Hinblick auf die Zeitschiene zunächst ausgeruht Varianten entwickeln können: Macht ein Kauf des Hauses durch die Stadt Sinn? Was kostet eine energetische Sanierung (ähnlich der der Freizeitstätte Garath), Gibt es Möglichkeiten, entsprechend an Fördergelder zu kommen? Gibt es ein passendes Gebäude in Reisholz, das umgenutzt werden kann? Stattdessen ist bildlich gesprochen das falsch herum aufgezäumte Pferd erstmal in die andere Richtung davon galoppiert. Aber mit Blick auf den Mietvertrag bis 2029 bleibt noch Zeit, um eine gemeinsame Richtung zu finden.