Beschwerde von Bahnkunden : Bahn stoppt Verkehr für Müllsammler

Holthausen Am Reisholzer Bahnhof sammelt sich der Müll. Die Bahn wird bald zur Säuberung des Grünstreifens den Zugverkehr unterbrechen.

Viele der Reisenden, die am Bahnhof Reisholz aus den S-Bahnen aussteigen, werfen zuerst einen missbilligenden Blick auf die Papierreste, Dosen und leeren Flaschen, die überall auf und neben dem Bahnsteig liegen. „Man kann ja kaum gehen, ohne in Abfall zu treten“, sagt ein Pendler ärgerlich.

Immer wieder gibt es Beschwerden von Anwohnern und Fahrgästen über die Sauberkeit an Düsseldorfer Bahnhöfen; die Station in Reisholz wird jedoch besonders häufig und nachhaltig bemängelt. Grund hierfür ist eine bauliche Besonderheit: Der Bahnhof Reisholz wird nur von Zügen des Regionalverkehrs angefahren, sie halten auf zwei Gleisen, die mittig zwischen den Bahnsteigen liegen. Allerdings kommen auch Fernverkehrszüge auf dem Weg nach Köln und zum Düsseldorfer Hauptbahnhof an Reisholz vorbei. Sie fahren auf weiteren Gleisspuren außen am Bahnsteig vorbei. Da die Fernzüge mit großer Geschwindigkeit unterwegs sind, gibt es am Bahnhof Sicherheitsvorkehrungen: Eine abschüssige Grünanlage trennt den Bahnsteig und die Reisenden von den äußeren Gleisen, die Trennung zwischen Bahnsteig und Grünanlage wird von einem Zaun markiert. Fahrgäste dürfen diesen nicht überqueren, das Reinigungspersonal der Deutschen Bahn allerdings ebenso wenig, wie ein Sprecher des Unternehmens erklärt.

„Während des laufenden Betriebs ist es nicht möglich, jenseits des Zauns sauber zu machen. Dafür müssen wir Sperrpausen beantragen“, so der Sprecher. Während solcher Sperrpausen fährt auf der betroffenen Strecke kein Zug, so dass im Grünstreifen sauber gemacht werden kann. „Solche Pausen lassen sich allerdings nicht von heute auf morgen organisieren“, so der Sprecher. Ein Grund dafür sind die verschiedenen Sparten der Bahn, die für die Verwaltung der Bahnhöfe, die Fahrplangestaltung und das Personalmanagement verantwortlich sind. Gerade auf vielbefahrenen Strecken wie der Verbindung Köln-Düsseldorf könne daher der vom Gleis getrennte Grünstreifen nicht regelmäßig gereinigt werden, während auf dem Bahnsteig fünfmal in der Woche geputzt werde, so dass allenfalls nach den Wochenenden größere Verschmutzungen vorkämen.

