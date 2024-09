Brauchtum im Düsseldorfer Süden Schützenhilfe beim Sommerfest der Quatschköpp

„Es ist alles etwas lockerer, ohne strenge Regeln“, beschrieb der Vereinspräsident Thomas Krohnen die „Quatschköpp“ einst in einem Interview. Etwas Rahmenprogramm gibt es, wie etwa die Auftritte Düsseldorfer Künstler, doch der Fokus liegt auf dem Beisammensein. Und so sind denn auch bei diesem Sommerfest die Bier- und Stehtische voll besetzt, auf denen in kleinen Blumentöpfen Fahnen mit dem Schriftzug der Quatschköpp in der sanften Brise flattern.