Freies Christliches Gymnasium startet Schul-Hackathon Kreative Schüler-Ideen für Pausenräume gesucht

Dass die Schüler keinen Raum in der Schule haben, in dem sie sich während der Pausen drinnen aufhalten können, ist ein großes Thema. Auch das Selbstlernzentrum, sollte aus Sicht der Schüler wieder öffnen, es fehlt aber an Aufsichtspersonal. Zu all diesen Themenbereichen entwarfen die verschiedenen Gruppen mögliche Szenarien und visuelle Gestaltungen. „Die Lösungen stellen sie sich am letzten Tag gegenseitig vor und entscheiden sich dann für zwei Projekte, die in die Schulkonferenz und damit in die Umsetzung gehen“, sagt Nicole Kersten vom Elternverein.