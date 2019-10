Düsseldorf-Reisholz : Viel Kokolores im ausverkauften Bürgerhaus

Reisholz Das MundArt Kabarett brachte Dönekes aus dem Alltag auf die Bühne. Monika Voss animierte das Publikum zum Singen.

Der Begriff „Kokolores“ ist sicher selbst Zugezogenen im Rheinland geläufig als gleichbedeutend mit „Unsinn“ oder „Unfug“. In Kombination mit der Bezeichnung „Platt“ heißt es nichts anderes als „unverblümter Unsinn“. Nichts anderes verzapften Düsseldorfer Mundart-Künstler am Sonntagmittag im vollbesetzten Bürgerhaus Reisholz zur Freude zahlreicher Gäste. Seit 2006 steht das „Mundart-Festival em Börjerhus Reisholz“ regelmäßig im Kalender. Monika Voss, Mitwirkende des Schnibbeltheaters, Dat Düsseldorfer MundArt Kabarett mit Anne Wesendonk und Christine Schreiber und – nicht zuletzt – Thomas Mühlenbein brachten Dönekes aus ihrem eigenen und dem heimatlichen Leben auf die Bühne.

„Selbst de fiese Möpp kann en Sympathikum werde, wenn de singe tät“, verkündet Monika Voss bei ihrem „Verzällen“ über die positiven Seiten des Gesangs. Wenn sie in ihrem Düsseldorfer Rheinisch die Sonne bei Capri im Meer versinken lässt, klingt das unwiderstehlich. Kein Wunder, dass sich das Publikum spontan und begeistert zu einem Chor findet. Als nächstes nimmt sie Strunzköpp und das Parkdesaster auf der Kö samt Armani-Anzug und „Suff“ – gemeint ist die Fahrzeuggattung SUV – so lebendig ins Visier, dass die Szene zum Panoptikum wird. Hinter ihr, im Bühnenbild, hängt ein sinniges Schild: „Keine Tasse, nur Kännchen“ – so viel zum Kaffee. Der Sketch des Schnibbeltehaters entwickelt sich zum Kuriosum. Kellner und Gast streiten um eine Tasse, die es nicht gibt, obwohl sie auf dem Serviertablett steht. Der nächste Verzweiflungsakt spielt an einer „Theaterkasse“. „Gut, zwei Karten für Tristan und Isolde“, sagt der Verkäufer. „Wat, die solln se sich selber kaufen“, entrüstet sich sein Gegenüber. Oder: „Die Plätze auf dem Parkett“. „Wat, wir solln auf de Ääd sitze.“ Die Situationskomik ist hanebüchen ebenso wie unsere Sprache, wenn sie wörtlich genommen wird.