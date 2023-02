Veranstaltungen im Bürgerhaus Düsseldorf-Reisholz Stammpublikum liebt das monatliche Jazz-Frühstück

Unter den begeisterten Zuhörerinnen war auch Inga Heine (80). Sie kommt seit über sieben Jahren regelmäßig zum Jazz-Frühstück. „Es sind diese zwei Stunden am Sonntagmorgen, an denen man fröhlich sein und Jazz hören kann. Es gibt Essen und Getränke und es sind so viele unterschiedliche Bands, da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und man darf die tollen Ehrenamtler nicht vergessen, die das hier ermöglichen.“ Alf Rüdiger Rhien (84) aus Hilden ist seit 20 Jahren Stammgast und dem Bürgerhaus eng verbunden: „Ich komme wegen der Musik; es sind einfach immer gute Bands hier. Ich habe noch nie einen Fehlgriff erlebt. Außerdem kann man hier seine Freunde treffen.“ Die Ohren und Herzen füllte die Band auf der Bühne, der Magen konnte mit Tee- und Kaffeevariationen, belegten Brötchen, Rührei, Speck, Quark und Kuchen versorgt werden. Das nächste Jazz-Frühstück findet am 26. März statt, der Eintritt ist frei. Bereits am 2. März bietet das Café Kult den nächsten Jazz-Termin mit einem Chanson-Abend mit dem Judith Genske Trio.