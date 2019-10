Bürgerhaus Reisholz : Start in die 30. Puppenspielwoche

Start in die 30. Puppenspielwoche

Fünf Tage lang gastieren verschiedene Figurentheater im Bürgerhaus Reisholz. In die Jubiläumswoche startete das Theater Rosenfisch aus Aachen. Die Veranstaltungsreihe läuft bis Sonntag.

Es duftet nach frischen Waffeln und im Eingangsbereich herrscht quirliges Treiben. An der Kasse erwartet die Großeltern die erste Überraschung. Sie haben anlässlich des Großelterntages freien Eintritt und zwar an allen Tagen der Jubiläumswoche. „Das ist ja toll“, schwärmen sie. Margot Sesterhenn freut sich: „Ich komme häufig; hier ist eine tolle Atmosphäre“, sagt sie. Seit 30 Jahren ist im Reisholzer Bürgerhaus die erste Woche der Herbstferien für die Puppenspielwoche reserviert.

Birute Rütters ist mit ihren Söhnen Louis (9) und Ben (4) da. „In den Ferien ist es einfach toll. Es ist nah für uns und ein guter Einstieg in die Kultur“, sagt sie. Den Auftakt machte diesmal das Theater Rosenfisch aus Aachen. Es präsentiert sein neuestes Stück „Minus Drei und die wilde Lucy“. Bevor es losgeht, bilden die Kinder eine Schlange an der Tür. Sie versuchen einen ersten Blick auf die Bühne zu erhaschen. „Gleich können die Kinder ganz vorne auf den Matten Platz nehmen und die Erwachsenen dahinter“, sagt Rolf Drüen vom Bürgerhaus Reisholz. Das Theaterstück nach den Kinderbüchern von Ute Krause lockte die jungen Gäste mit Eltern oder Oma und Opa in die Vorführung. Ein kleiner Dinosaurierjunge und seine Freundin, ein Urzeitmädchen, sind die Protagonisten im aktuellen Stück, das mit Projektionen und Live-Zeichnungen agiert.