Einrichtung in Düsseldorf-Reisholz Viele Emotionen bei Debatte um Schließung des Bürgerhauses

Die emotional geführte Debatte im Stadtteil hat sich die Verwaltung selber zuzuschreiben. Die Vorlage für die Politik, in der steht „Überprüfung der Weiterführung des Bürgerhauses Reisholz im Hinblick auf den umfangreichen Neubau des Spektakulums in Benrath“ sei mit der heißen Nadel gestrickt worden, heißt es aus Kreisen der Politik. Diese Überprüfung des gesamtstädtischen Status Quo sollte schnell in die politischen Gremien, gedacht als Zugeständnis, wie die Stadtteile in Anbetracht eines teuren Opern-Neubaus nicht leer ausgehen. Gut gedacht, schlecht gemacht.