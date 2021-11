Corona in Düsseldorf : Bürgerhaus startet Reihe „Café Kult“ wieder

Düsseldorf Am Donnerstag, 18. November, holt Johannes Kirchberg die ausgefallene Premiere seines neuen Stückes nach. In den Düsseldorfer Bürgerhäusern gilt bis 30.November noch 3G.

(rö) Angesichts der wieder steigenden Coronazahlen hält man derzeit auch im Bürgerhaus Reisholz den Atem an. Denn eigentlich soll es jetzt in der Einrichtung des städtischen Jugendamtes wieder mit Kulturveranstaltungen losgehen. In der Reihe Café Kult soll am Donnerstag, 18. November, 20 Uhr, die im Mai 2020 ausgefallene Premiere von Johannes Kirchbergs neuem Stück „Testsieger oder: Was tut man nicht alles nicht “ nachgeholt werden. Das ist der Stand vom vergangenen Wochenende.