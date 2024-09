Bezirksvertretung 9 im Düsseldorfer Süden Großes Interesse an Bürgerhaus-Diskussion

Es schien so, als hätten die Bürger im Stadtbezirk 9 am Freitagnachmittag nur auf das Ende der politischen Sommerpause gewartet: Die Besucherstühle im Bürgerhaus Reisholz an der Kappeler Straße waren bis auf den letzten Platz besetzt, zum Teil hatten sich die Besucher auf Tischen niedergelassen.